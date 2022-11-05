Derbiye damga vurması beklenen 10 isim

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Dikkat çeken isimleri mercek altına aldık.

Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek derbi mücadelesine performansıyla damga vurabilecek isimleri sizler için derledik.

İşte o isimler...

Fernando Muslera

Galatasaray'da 11 yıldır forma giyen Fernando Muslera, zaman zaman düşüş yaşasa da taraftarların en çok güvendiği isimlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Bu sezona da oldukça formda başlayan Uruguaylı file bekçisi, yapacağı kritik kurtarışlarla derbinin parlayan yıldızlarından biri olabilir.

Sergio Oliveira

Galatasaray'ın orta sahasında derbi karşılaşmasında bağlantı rolü Sergio Oliveira'da olacak. Son haftalarda artan performansı ile dikkat çeken Portekizli futbolcu, oyununun yanı sıra uzaktan şutları ile de Beşiktaş kalesinde tehlikeler yaratabilir.

Milot Rashica

Galatasaray'da son dönemin en çok konuşulan isimlerin başında Milot Rashica geliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un yeni yeni kullanmaya başladığı Kosovalı kanat oyuncusu, sağ kanattaki performansıyla maça etki edebilecek isimlerin başında geliyor.

Beşiktaş'ta son dönemde yaptığı hatalarla dikkat çeken Arthur Masuaku'nun karşısında oynayacak Rashica, bu bölgeden Galatasaray adına önemli katkılar sağlayabilir.

Dries Mertens

Galatasaray taraftarının çok şey beklediği Dries Mertens, ilk golünü 11. haftada Alanyaspor karşılaşmasında atmıştı.

O maç kazanılamasa da, özellikle ilk yarıda Mauro Icardı ile uyumu dikkat çeken Belçikalı yıldız, Napoli kariyerinden de büyük maç oynama tecrübesine fazlasıyla sahip bir isim.

Okan Buruk'un en büyük silahlarından olacak 35 yaşındaki yıldız, performansıyla derbinin gidişatını değiştirebilecek isimlerin başında geliyor.

Mauro Icardi

Galatasaray'da derbide gözlerin en çok çevrileceği isim Mauro Icardi olacak. Özellikle Inter döneminde Milan derbilerinden ateşli atmosferlere alışık olan Arjantinli golcü, sarı-kırmızılıların bu karşılaşmada en önemli gol ayağı olacak.

Ligde ilk golünü Alanyaspor karşılaşmasında atan 29 yaşındaki oyuncu, derbide de golünü atıp taraftarların gönlünü şimdiden kazanmaya çalışacak.

Tayyip Talha Sanuç

Beşiktaş'ın, transferi için Fenerbahçe ile yarışa girdiği Tayyip Talha Sanuç, şimdiden ne kadar potansiyelli bir stoper olduğunu gösterdi. Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 2 kez fileleri havalandıran 22 yaşındaki futbolcu, derbide de savunmada sağlam kalıp, duran toplarda da ileriye çıkarak Galatasaray için tehdit oluşturmaya çalışacak.

Gedson Fernandes

Beşiktaş'ta, Galatasaray deplasmanında şüphesiz rakip taraftarların en çok tepki göstereceği futbolcu şüphesiz Gedson Fernandes olacak. Ismael döneminin son bölümünde kulübeye geçen Portekizli futbolcu, Şenol Güneş ile yeniden formasına kavuştu.

Ümraniyespor karşılaşmasında iyi bir görüntü sergileyen ve bir asist yapan 23 yaşındaki futbolcu, bu performansına derbi karşılaşmasında da devam etmeye çalışacak.

Cenk Tosun

Beşiktaş'ta daha önce Şenol Güneş idaresi altında oynayan Cenk Tosun, deneyimli teknik adamın geri dönmesiyle adeta yeniden doğdu. Ümraniyespor karşısında 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan tecrübeli golcü ayrıca Wout Weghorst ile uyumu ile dikkat çekmişti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da izleyeceği karşılaşmada, Cenk hem iyi performansına sürdürüp takımını galibiyete taşımak, hem de Kuntz'a aday kadroda olmak adına mesaj vermeye çalışacak. 31 yaşındaki futbolcu, Weghorst'un açacağı alanları iyi değerlendirebilirse Beşiktaş'ın derbide en önemli ismi olabilir.

Dele Alli

Performansıyla sık sık eleştirilen Dele Alli, kendisini taraftara affettirmek için bu maçı fırsat olarak görüyor.

Siyah-beyazlı oyuncu skora katkı sağlamak adına elinden geleni yapacağını söyleyerek Şenol Güneş'ten şans istedi.

Wout Weghorst

Beşiktaş'ın derbideki en önemli gol ayağı Wout Weghorst olacak. Ismael döneminin son maçı olan Hatayspor karşılaşmasının ardından sistemden şikayet eden Hollandalı golcü, Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle çıktığı ilk maçta 2 kez fileleri havalandırdı.

30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray deplasmanında, takım arkadaşlarından gerekli desteği gördüğü takdirde takımı adına öne çıkabilir.