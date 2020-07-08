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Diagne, saçını sarı kırmızıya boyattı
Lig biter bitmez Galatasaray'a dönecek olan Mbaye Diagne, saçlarını sarı-kırmızılı renklere boyattığı bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.
- Haber Merkezi
- 08.07.2020 - 18:13
Kasımpaşa'dan 10 milyon euro karşılığında transfer edilen ancak beklentileri tam olarak karşılayamayan Mbaye Diagne, sezon başında Club Brugge'a kiralanmıştı.
Belçika ekibinde sorunlar yaşayan ve kadro dışı bırakılan Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı takıma dönmeye hazırlanıyor.
Galatasaray ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun, bu kez takımdan ayrılmaya niyeti yok.
SAÇLARINI DA BOYATTI
Sık sık Galatasaray'a döneceğini ve kendisini sarı-kırmızılı kulübe ait hissettiğine dair açıklamalarda bulunan Diagne, son yaptığı hareketle ise bunu adeta ispatladı.
Senegalli golcü, saçlarını sarı-kırmızılı renklere boyattı ve aktif olarak kullandığı kişisel Instagram hesabından bu kareyi paylaştı.