Didier Drogba: Fatih Terim'in heykelini dikmelisiniz

Dünyaca ünlü eski futbolcu Didier Drogba, Galatasaray efsanesi Fatih Terim'le bir araya geldi. Unutulmaz futbolcu, "Türk halkı hocamızın heykelini dikmek için daha ne bekliyor" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim ile Didier Drogba yıllar sonra bir araya geldi. Dünyaca ünlü golcü sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak hocasını onore etti.

Drogba Terim'le samimi anlarını Twitter'dan paylaşan Fildişili efsane, "Senin altında Galatasaray’da oynayıp tarih yazmaktan gurur duyuyorum ancak seninle ve ailenle vakit geçirmekten daha da gurur duyuyorum. Babacığım Fatih Terim, bizi evinde ağırladığın için çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

"Heykelini dikmek için neyi bekliyorsunuz"

Son olarak Drogba, "Galatasaray taraftarları ve Türk halkı ülkenin en önemli ve ikonik Hocasının heykelini dikmek için daha ne bekliyor" diyerek bir nevi çağrıda bulundu.

Fatih Terim de teşekkür etmişti

Dünyaca ünlü golcüyü Bodrum'daki evinde ağırlayan deneyimli hoca da önceki gün sosyal medyadan paylaşım yaparak Drogba'ya teşekkür etmişti.

Fatih Terim gönderisinde,"Bugün, bir futbol ikonu olan ve milyonlarca insan için bir futbolcudan fazlasını ifade eden eski oyuncum Didier Drogba'yı Bodrum'da ağırlamaktan büyük keyif aldım. Ziyaretin, nezaketin ve tevazun için teşekkür ederim evlat." ifadelerini kullanmıştı.