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    Didier Drogba: Fatih Terim'in heykelini dikmelisiniz

    Didier Drogba: Fatih Terim'in heykelini dikmelisiniz

    Dünyaca ünlü eski futbolcu Didier Drogba, Galatasaray efsanesi Fatih Terim'le bir araya geldi. Unutulmaz futbolcu, "Türk halkı hocamızın heykelini dikmek için daha ne bekliyor" ifadelerini kullandı.
    • 06.08.2022 - 15:59
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 16:03
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    Fatih Terim ile Didier Drogba yıllar sonra bir araya geldi. Dünyaca ünlü golcü sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak hocasını onore etti.

    Drogba Terim'le samimi anlarını Twitter'dan paylaşan Fildişili efsane, "Senin altında Galatasaray’da oynayıp tarih yazmaktan gurur duyuyorum ancak seninle ve ailenle vakit geçirmekten daha da gurur duyuyorum. Babacığım Fatih Terim, bizi evinde ağırladığın için çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

    Didier Drogba: Fatih Terim in heykelini dikmelisiniz #1

    "Heykelini dikmek için neyi bekliyorsunuz"

    Son olarak Drogba, "Galatasaray taraftarları ve Türk halkı ülkenin en önemli ve ikonik Hocasının heykelini dikmek için daha ne bekliyor" diyerek bir nevi çağrıda bulundu.

    Didier Drogba: Fatih Terim in heykelini dikmelisiniz #2

    Fatih Terim de teşekkür etmişti

    Dünyaca ünlü golcüyü Bodrum'daki evinde ağırlayan deneyimli hoca da önceki gün sosyal medyadan paylaşım yaparak Drogba'ya teşekkür etmişti.

    Fatih Terim gönderisinde,"Bugün, bir futbol ikonu olan ve milyonlarca insan için bir futbolcudan fazlasını ifade eden eski oyuncum Didier Drogba'yı Bodrum'da ağırlamaktan büyük keyif aldım. Ziyaretin, nezaketin ve tevazun için teşekkür ederim evlat." ifadelerini kullanmıştı.

    Didier Drogba: Fatih Terim in heykelini dikmelisiniz #3

    Didier Drogba: Fatih Terim in heykelini dikmelisiniz #4


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