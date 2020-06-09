Dilmen ile Kocaman, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti

Dilmen ile Kocaman, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti

Uzun süredir ortalarda gözükmeyen Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Rıdvan Dilmen ile Aykut Kocaman'ı evinde misafir etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in "Bu ülkede son 9 yıldır şike olmuyor." sözleri üzerine ayağa kalkan sarı-lacivertli camia, eski başkan Aziz Yıldırım'ın konuyla ilgili neler söyleyeceğini merak ediliyordu.

"MÜZEMİZE GİDEBİLİRLER"

Kimseye telefonlarını açmayan Yıldırım, evinde misafir ettiği spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'e konuşmuş ve, "Bildiğim tek şey, yönetici arkadaşlarımla, teknik kadroyla, futbolcularla alnımızın akkıyla kazandığı bir kupa var, merak ediyorlarsa gitsinler müzede görsünler, girsinler TFF'nin sitesinde kim şampiyon yazıyor baksınlar." demişti.

BAŞKAN KİLO ALMIŞ

Bu misafirlikte çekilen fotoğraf ise sosyal medyaya düştü. Uzun bir aranın ardından görüntü veren Yıldırım'ın fazla kiloları ise dikkat çekti.

F.BAHÇE İÇİN ÜRETİLEN TELEFONU KULLANIYOR

Öte yandan Yıldırım'ın yıllar önce Fenerbahçe için özel olarak üretilen tuşlu telefonlardan kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.