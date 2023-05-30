Dimitris Pelkas, Hull City'ye veda etti Hull City ile kiralık sözleşmesi tamamlanan Dimitris Pelkas, sosyal medya hesabından İngiliz takımına veda etti.

2022-2023 sezonunda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Yunan orta saha Dimitris Pelkas, turuncu-siyahlı kulüpten ayrıldığını açıkladı.

"Artık devam etme zamanı"

Sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'ye giden 29 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İnişli çıkışlı, güzen anları ve önemli dersleri olan uzun bir sezon oldu. Acun Ilıcalı'ya ve Hull City'ye ailesine güvenleri ve destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu benim için çok önemli. Artık devam etme zamanı."

Performansıyla hayal kırıklığı yarattı

Bu sezon omuz sakatlığı yaşayan ve 3 ay sahalardan uzak kalan hücum oyuncusu, gösterdiği performansla beklentilerin uzağında kaldı. Hull City formasıyla 26 maça çıkan Pelkas, 2 gol ve 1 asistle oynadı.

Fenerbahçe ile de sözleşmesinin sona eren Pelkas için sarı-lacivertlilerin sözleşmede yer alan kontrat uzatma maddesini kullanması beklenmiyor.