Divan Kurulu'nda Ahmet Nur Çebi'ye sert sözler

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Ahmet Nur Çebi yönetimini oldukça sert sözlerle eleştirdi. Yamantürk, "Burası bize babadan kalmadı, aklımıza yatmayan işler var" dedi.

Beşiktaş'ın 2022 Divan Kurulu 3. Olağan Toplantısı, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de katılımıyla düzenlendi.

Toplantıya Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün konuşması damga vurdu.

Ahmet Nur Çebi'nin kendisine yardımcısını gönderdiğini iddia eden Divan Kurulu Başkanı, "Başkanımız yardımcısını bana yolluyor. Yardımcısı 'Sen başkana karşısın' diyor. Ya ben neden başkana karşı olayım? Üç yılda beş antrenör değişti bu takım. Benim aklıma yatmıyor bu." ifadelerini kullandı.

"Aklımıza yatmayan işler var"

Yönetimi sert şekilde eleştiren Yamantürk, "Kendi şirketlerimizde bu kadar sık yönetim (hoca) değiştiriyor muyuz? Mümkün değil. Kendi iş yerinizde yapmadığınızı, bize emanet olan bir yerde nasıl uygulayabiliyorsunuz? Burası bize babadan kalmadı." dedi.

"Bu yönetimle görüşemiyoruz"

Çebi yönetimiyle görüşemediğini söyleyen Tevfik Yamantürk, "Fikret Orman başkan döneminde biz bazı şeyleri görüşüyorduk. Ama maalesef bu başkanımızla bu görüşmeleri bitirdik. Bunu anlıyorum ama kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

"Çebi ile Allah korusun akraba bile olmak istemeyiz"

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ayrıca, "Çebi Bey ile bu çatı altında olmasak birbirimizle arkadaşlık yapmayız. Farklı dünyaların insanlarıyız. Arkadaşlık değil, komşuluk da yapmak istemeyiz. Allah korusun akraba da olmak istemeyiz." diyerek sözlerini noktaladı.

Yamantürk'ün öne çıkan sözleri şu şekilde:

"Hakaret için söylemiyorum"

"Borcu yönetmek, serveti yönetmekten daha zor ve önemlidir. Borcu bilgili, donanımlı, iyi ahlaklı insanlar yönetebilir. Bir evvelki yönetime de söylemiştim, 'Fikret Başkan, sizin yönetimde böyle insanlar var mı bilemiyorum' demiştim. 'Bizim koltuğumuzdan görünmüyor' demiştim, esasen ağır laf anlayana. Hakaret için söylemiyorum, tespittir bu. Üzülerek söylüyorum, 5 yıl sonra yine bu karatta insanlar göremiyoruz yönetimde."





"Bu gelirle gideri nasıl yöneteceksiniz?"

"Gelirimiz aşağı yukarı 60 milyon euro. Takımın maaş tutarı aşağı yukarı 45 milyon euro. Ödediğimiz faiz aşağı yukarı 28 milyon euro. Ne ediyor 73 milyon. Bu gelirle gideri nasıl yöneteceksiniz? Bunu gören bu harcamalara devam eder mi? Bunu ben söylemeyeceğim de kim söyleyecek! Siz hakaret ediyorsunuz, ben tespit ediyorum. Bu işleri lağvedin, bildiğiniz gibi yönetin o zaman.

Gönül isterdi ki biz bunları eskiden olduğu gibi ayda 1 toplanarak başkana, uygun göreceği arkadaşlarına aktarabilelim. Bu düzen kalktı. Düşüncelerimizi ancak buradan aktarabiliyoruz."