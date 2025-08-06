Diyarbekirspor'un yeni başkanı İlhan Akbaş oldu

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor’da alınan yönetim kurulu kararıyla başkanı değişti.

Kırmızı-yeşilli kulüpte başkanlığa 34 yaşındaki İlhan Akbaş getirildi.

Sportif direktör Caner Kuzu olurken, teknik direktörlük görevine ise daha önce Beşiktaş forması giyen Mehmet Sedef getirildi.

"DİYARBEKİRSPOR'U HAK ETTİĞİ NOKTAYA TAŞIYACAĞIZ"

Diyabekirspor’u hak ettiği noktaya taşıyacaklarını ifade eden İlhan Akbaş, şu ifadeleri kullandı:

Diyarbekirspor gibi köklü bir kulübün başkanlık görevini üstlenmekten onur duyuyorum. Bu yola kulübümüzün potansiyelini en üst seviyeye ulaştırmak, kurumsal yapısını güçlendirmek ve sportif başarıyı kalıcı hale getirmek gibi temel hedeflerle çıktık. Yeni sezonda sadece saha içinde değil, saha dışında da güçlü bir Diyarbekirspor inşa edeceğiz. Finansal sürdürülebilirliği sağlayarak kulübümüzü daha sağlam temellere oturtacağız. En büyük önceliklerimizden biri ise altyapıya yatırım yapmak olacak. Geleceğin yıldızlarını yetiştirerek, Diyarbakır'ın genç yeteneklerini Türk futboluna kazandıracak bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Sportif direktörümüz Caner Kuzu ve teknik direktörümüz Mehmet Sedef ile birlikte, takımımızı yeni sezona en iyi şekilde hazırlayacak, lig hedeflerimize ulaşmak için durmaksızın çalışacağız. Bizim için her zaman en büyük güç kaynağı olan taraftarlarımızın desteği ve coşkusuyla kenetlenerek, Diyarbekirspor'u hak ettiği noktaya taşıyacağız. Bu yeni dönemde tüm camiamıza hayırlı ve başarılı bir sezon diliyorum.