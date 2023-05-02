Dizine darbe alan Salih Uçan'ın son durumu Beşiktaş'ta derbide sakatlık yaşayan Salih Uçan'ın durumunun iyi olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'a tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan'dan iyi haber geldi.

3-1 kazanılan Galatasaray maçında dizine darbe alan Salih Uçan kontrolden geçirildi. Son dönemin en formda ve başarı isimlerinden olan Salih'in, ciddi bir probleminin bulunmadığı ifade edildi.

Antalya maçında sahada

Tecrübeli futbolcu, cumartesi günü Antalyaspor'la oynanacak maçta takımdaki yerini alabilecek.

Salih Uçan, bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 29 resmi maça çıkan Salih Uçan, bu maçlarda 3 gol 7 asist kaydetti.