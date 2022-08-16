Domenec Torrent, Galatasaray'ı FIFA'ya dava etti

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas döneminde Fatih Terim'in yerine gelen ve beklentileri karşılayamayan İspanyol teknik adam Domenec Torrent, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti.

Yeni sezon öncesi Domenec Torrent ile yolları ayırarak Okan Buruk ile anlaşan sarı-kırmızılılara İspanyol teknik direktörden kötü haber geldi. Torrent, Galatasaray'a FIFA'da dava açtı.





Torrent'e ödenecek tazminat belli oldu

İspanyol teknik adam ve ekibine toplamda 2 milyon 149 bin euro tazminat ödeneceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar ile Domenec Torrent arasındaki ilk görüşmede sonuç çıkmamıştı. Domenec Torrent ve ekibi, sözleşmelerinde yazan bedelden 1 euro bile indirime gitmedi.

FIFA'ya şikayet etti

Dursun Özbek yönetimi tarafından sözleşmesi feshedilen Domenec Torrent, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti.

Akşam'ın haberine göre; İspanyol hoca, alacakları ile birlikte imaj hakkının zarar gördüğü gerekçesiyle ekstra tazminat talep etti. Öte yandan Dursun Özbek yönetimi de Torrent'e karşı dava açarak kovulmasındaki haklı gerekçeleri FIFA'ya bildirdi.

Ekstra tazminat talebinin nasıl sonuçlanacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.