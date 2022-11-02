Dorukhan, Peres ve Visca'nın sakatlıkları ne durumda

Dorukhan, Peres ve Visca'nın sakatlıkları ne durumda

Trabzonspor'da Dorukhan, Peres ve Visca'nın ne zaman takıma katılacağı merak ediliyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Dorukhan, Peres ve Visca'nın ne zaman takıma katılacağı merak ediliyor.

Haber61'in edindiği son bilgiye göre Ümraniyespor maçında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan Dorukhan Toköz'ün en erken Nisan ayında takıma katılması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan ve sol aşil tendonunda yırtık tespit edilen Brezilyalı oyuncu Bruno Peres, zaman zaman takımla çalışmalara katılıyor. Deneyimli oyuncunun kasım ayındaki Dünya Kupası arasında tamamıyla takıma katılması bekleniyor.





Visca çalışmalara başladı

Süper Lig'in 2. Haftasında oynanan Hatayspor maçında kolu kırılan ve ameliyat olan Bosnalı oyuncu Edin Visca, bir süre önce antrenman sahasında paylaşım yapmış ve saha çalışmalarına başladığını açıklamıştı.

32 yaşındaki oyuncunun da Peres gibi Kasım ayındaki Dünya Kupası arasında takıma katılacak.



