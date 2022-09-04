Dorukhan Toköz'den sakatlığına dair açıklama

Trabzonspor'un Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçta çapraz bağlarında yaralanma tespit edilen Dorukhan Toköz, sosyal medya hesaplarından sakatlığına dair mesaj yayınladı.

Süper Lig'in 5.haftasında Trabzonspor'un Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 yendiği karşılaşmada sol diz ön çapraz bağlarında yaralanma tespit edilen ve başarılı bir ameliyat geçiren Dorukhan Toköz, sakatlığına dair açıklama yayınladı.

"Bu sakatlıktan da çok daha güçlenerek çıkacağım"

Dorukhan Toköz paylaşımında, "Beni tanıyanlar bilir; hep şükür eder ve her şerde bir hayır olduğuna inanırım ve yine beni tanıyanlar çok iyi bilirler ki bu sakatlıktan da çok daha güçlenerek çıkacağım. İlk andan itibaren, beni arayan, ziyaretime gelen, yanımda olan başta ailem olmak üzere Sayın başkanımıza, hocama, takım arkadaşlarıma, dostlarıma ve sevenlerime çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.. Evelallah her şey daha güzel olacak, sağlıcakla kalın" ifadelerinde bulundu.









5-6 ay sahalardan uzak kalacak

Öte yandan, başarılı oyuncunun 5 ila 6 ay arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.



