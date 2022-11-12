Dries Mertens: 7-0 büyük bir skor farkı

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, 7-0 kazandıkları Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanına konuk oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray, farklı bir galibiyet aldı ve sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'da forma giyen Dries Mertens, Başakşehir galibiyeti sonrası konuştu.

"7-0 büyük bir skor farkı"

Mertens, "Çok iyi oynadık, 7-0 büyük bir skor farkı. Ancak takımlar arasındaki fark o kadar değildi. 3'te 3 yaptığımız için ayrıca mutluyuz." dedi.

"Kendimizi geliştirdikçe, çok daha iyi oynayacağız"

Belçikalı yıldız ayrıca, "Hala çalışmamız gereken şeyler var. Yeni 13 oyuncu var. Geçen sene 13. bitirdik. Kendimizi geliştirdikçe, çok daha iyi oynayacağız." şeklinde konuştu.