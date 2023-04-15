Dries Mertens bir yıl daha Galatasaray'da Galatasaray'da 25. resmi maçına çıkan Dries Mertens, gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray’ın Kayserispor ile karşılaştığı mücadelede ilk 11’de başlayan ve 25. resmi maçına çıkan Belçikalı futbolcu Dries Mertens, gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray Kulübü, sezon başında transfer ettiği tecrübeli futbolcu ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Yeni sezonda da Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı forma altında 25. resmi maçına çıkmasıyla sözleşmesindeki bir yıllık opsiyon otomatik olarak devreye giren Mertens, yeni sezonda da Galatasaray’da top koşturacak.

Mertens, Galatasaray formasıyla çıktığı 25 resmi maçta 6 gol atıp 3 de asist yaptı.