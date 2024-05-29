Dries Mertens: Futbolu şimdi bırakmak aptallık olur

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonu sona erdi.

Ezeli rakiplerini geride bırakan ve topladığı 102 puanla rekor kıran Galatasaray, üst üste 2, toplamda da 24. şampiyonluğunu kazandı.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılıların bu şampiyonluğundaki en büyük pay sahiplerinden biri de Dries Mertens oldu.

Başarılı bir sezonu geride bırakan 37 yaşındaki futbolcu, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalara imza attı.

"Futbolu bırakmak aptallık olur"

Tecrübeli oyuncu, şu sözleri sarf etti:

Bu sezondan sonra muhtemelen bırakacağımı söylemiştim ama iki ay önce kulüple yeniden konuşmaya başladık. Burada işler gayet iyi giderken neden bırakayım? Her şey yoluna girecek. Bunun son yılım olduğunu söylemeyeceğim, eşim Kat artık bunu söylememe izin vermiyor. Ama hala sahada geçirdiğim her günden keyif alıyorum ve bunu yapmaya devam etmeye çalışacağım. Dürüst olmak gerekirse, bu kadar harika bir sezon olacağını beklemiyordum. Şimdi bırakmak aptallık olur.