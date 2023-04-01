Dries Mertens: Hedefimiz lig ve Türkiye Kupası Adana Demirspor'u 2-0 yenen Galatasaray'da Dries Mertens, maçın ardından duygu ve düşüncelerini paylaştı.

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Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.

Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

"Doktorların sayesinde hızlıca geri döndüm"

Galatasaray'da sakatlığını atlatan ve Adana Demirspor maçıyla sahalara geri dönen Dries Mertens, maçı değerlendirdi.

Belçikalı yıldız,"Çok ciddi bir sakatlık yaşadım. Doktorların sayesinde hızlı bir geri dönüş oldu. Sahaya çıktım." dedi.

"Hedefimiz lig ve Türkiye Kupası"

Golden sonra sahaya girmesi sorulan Mertens,"Golden sonra çok mutlu oldum. Kulüp için de çok önemli bir andı. Kendimi tutamadım sahaya girdim. Kulüp için iki hedef var, lig ve Türkiye Kupası. Hedeflerimize devam ediyoruz." sözlerini kullandı.