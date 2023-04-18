Dries Mertens: Icardi ile oynamak keyif veriyor

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Süper Lig'in lideri Galatasaray, 30. hafta mücadelesinde konuk olduğu Alanyaspor'u 4-1 yendi.

Aslan'a galibiyeti getiren golleri Abdülkerim Bardakcı, Mauro Icardi, Dries Mertens ve Milot Rashica atarken Akdeniz ekibinin tek sayısını ise penaltıdan Efecan Karaca kaydetti.

Ligdeki son 18 maçının 17'sini kazanan sarı-kırmızılılar puanını 69'a çıkardı.

Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Alanyaspor ise haftayı 32 puanla tamamladı.

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada 1 gol ve 1 asist üreten Mertens, şunları söyledi:

Bugün kazanmak kolay değildi. Çünkü rakibimiz iyi bir savunmayla başladı. Fırsatlar buldukça golü attık ancak penaltıyla eşitlik sağlandı. Karakter göstermeliydik. Kazandığımız için mutluyum.



Önemli oyunculardan oluşan bir kadromuz var. Oyuna giren herkes katkı sağlıyor. Icardi ile oynamaktan mutluyum. Her maç gol atıyor. Fırsatları gole çeviriyor olması en büyük özelliği. Onunla oynamak keyif veriyor. O dünyanın en iyi santrforlarından biri" şeklinde konuştu.