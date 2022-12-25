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    Dries Mertens: Liderliği bırakmamaya çalışacağız

    Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Dries Mertens, İstanbulspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi. Mertens, "Çok baskı yaptık. İlk yarıyı domine ettik. 3-4 olabilirdi." dedi.
    • 25.12.2022 - 21:39
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 21:47
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    Dries Mertens: Liderliği bırakmamaya çalışacağız

    Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

    Galatasaraylı Dries Mertens, İstanbulspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

    "Liderliği bırakmamaya çalışacağız"

    Galibiyetle ilgili konuşan Mertens, "Mutluyum. En önemlisi kazanmaktı. 3 puanı aldık. Bıraktığımız yerden devam ettik. 4 maç üst üste kazandık. Liderliği bırakmamaya çalışacağız." dedi.

    Dries Mertens: Liderliği bırakmamaya çalışacağız #1

    "İlk yarıyı domine ettik"

    Belçikalı yıldız, "Takım çok koştu. Çok baskı yaptık. İlk yarıyı domine ettik. 3-4 olabilirdi. İkinci yarıyı geliştirmemiz gerekiyor. Bunlara dikkat edeceğiz." ifadelerini kullandı. Dries Mertens ayrıca "Duran toplarda çalıştığımız şeylerin bazılarını sahaya yansıtabildik, böyle de devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

    Dries Mertens: Liderliği bırakmamaya çalışacağız #2


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