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- Dries Mertens: Liderliği bırakmamaya çalışacağız
Dries Mertens: Liderliği bırakmamaya çalışacağız
- 25.12.2022 - 21:39
- Güncelleme : 25.12.2022 - 21:47
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.
Galatasaraylı Dries Mertens, İstanbulspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
"Liderliği bırakmamaya çalışacağız"
Galibiyetle ilgili konuşan Mertens, "Mutluyum. En önemlisi kazanmaktı. 3 puanı aldık. Bıraktığımız yerden devam ettik. 4 maç üst üste kazandık. Liderliği bırakmamaya çalışacağız." dedi.
"İlk yarıyı domine ettik"
Belçikalı yıldız, "Takım çok koştu. Çok baskı yaptık. İlk yarıyı domine ettik. 3-4 olabilirdi. İkinci yarıyı geliştirmemiz gerekiyor. Bunlara dikkat edeceğiz." ifadelerini kullandı. Dries Mertens ayrıca "Duran toplarda çalıştığımız şeylerin bazılarını sahaya yansıtabildik, böyle de devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.