Dries Mertens: Liderliği bırakmamaya çalışacağız

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Dries Mertens, İstanbulspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi. Mertens, "Çok baskı yaptık. İlk yarıyı domine ettik. 3-4 olabilirdi." dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaraylı Dries Mertens, İstanbulspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Liderliği bırakmamaya çalışacağız"

Galibiyetle ilgili konuşan Mertens, "Mutluyum. En önemlisi kazanmaktı. 3 puanı aldık. Bıraktığımız yerden devam ettik. 4 maç üst üste kazandık. Liderliği bırakmamaya çalışacağız." dedi.

"İlk yarıyı domine ettik"

Belçikalı yıldız, "Takım çok koştu. Çok baskı yaptık. İlk yarıyı domine ettik. 3-4 olabilirdi. İkinci yarıyı geliştirmemiz gerekiyor. Bunlara dikkat edeceğiz." ifadelerini kullandı. Dries Mertens ayrıca "Duran toplarda çalıştığımız şeylerin bazılarını sahaya yansıtabildik, böyle de devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.