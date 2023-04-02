Dries Mertens: Ne geceydi ama Sakatlığını atlatan sahalara dönen Dries Mertens, Adana Demirspor maçı sonrası, fizyoterapist Burak Koca'ya teşekkür etti.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'la Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 86. dakikada Fredrik Midtsjö ve 90+8. dakikada Nicolo Zaniolo (P) kaydetti. "Sağlık ekibimize teşekkürler" Adana Demirspor maçının ardından Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens, galibiyet sonrası bir paylaşım yaptı. Dries Mertens yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ne geceydi ama... Tekrar sahalara dönmemi sağlayan sağlık ekibimize teşekkürler." Fizyoterapist Burak Koca'ya teşekkür etti Mertens ayrıca, tedavi döneminde kendisiyle ilgilenen fizyoterapist Burak Koca'ya da teşekkür etti. 5 Şubat tarihinden bu yana sahalardan uzak kalan Belçikalı oyuncu, mavi-lacivertlilere karşı sahada gösterdiği performans taraftarlar tarafından alkış topladı.