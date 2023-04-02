Dries Mertens: Ne geceydi ama

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'la Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 86. dakikada Fredrik Midtsjö ve 90+8. dakikada Nicolo Zaniolo (P) kaydetti.
"Sağlık ekibimize teşekkürler"
Adana Demirspor maçının ardından Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens, galibiyet sonrası bir paylaşım yaptı.
Dries Mertens yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ne geceydi ama... Tekrar sahalara dönmemi sağlayan sağlık ekibimize teşekkürler."
Fizyoterapist Burak Koca'ya teşekkür etti
Mertens ayrıca, tedavi döneminde kendisiyle ilgilenen fizyoterapist Burak Koca'ya da teşekkür etti.
5 Şubat tarihinden bu yana sahalardan uzak kalan Belçikalı oyuncu, mavi-lacivertlilere karşı sahada gösterdiği performans taraftarlar tarafından alkış topladı.