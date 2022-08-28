Dries Mertens ve Marek Hamsik hasret giderdi

Süper Lig'de karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Galatasaray'ın yıldızları Dries Mertens ve Marek Hamsik maç öncesi hasret giderdi.

Süper Lig'in 4. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Dries Mertens ve Marek Hamsik maç öncesi görüşerek eski günleri yaad ettiler.

Napoli'den eski takım arkadaşları

Napoli'de yıllarca takım arkadaşlığı yapan iki isim normal hayatta da arkadaşlıklarına devam etmekte. Napoli de 6 sezon beraber forma giyen iki isim kulüp tarihinde önemli yerlere sahip.