Dries Mertens'in dönüş maçı belli oldu Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens, Adana Demirspor maçıyla formasına kavuşacak.

Süper Lig'de üst üste aldığı 14 galibiyetle tarihe geçen bir seri yakalayan lider Galatasaray, geçtiğimiz hafta Konyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybederek uzun bir aranın ardından puan kaybetmişti.

Bu mağlubiyetin ardından sarı-kırmızılı takıma ise güzel bir haber geldi.

Mertens'den iyi haber geldi

Son olarak 5 Şubat tarihinde oynanan Trabzonspor maçında forma giyen ve yaşadığı sakatlık nedeniyle Kasımpaşa ve Konyaspor karşılaşmalarını kaçıran Dries Mertens'den sevindiren bir haber geldi.

Adana Demirspor maçında sahada olacak

Süper Lig'de 2 maç kaçıran oyuncunun sahalara dönüş mücadelesi belli oldu. 35 yaşındaki futbolcu, milli aranın ardından Adana Demirspor maçıyla birlikte sahalara dönecek. Takımın çalıştırıcısı Okan Buruk'un Belçikalı futbolcuyu bu maçta oynatması bekleniyor.

Sezon başında Napoli'den transfer edilen tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasını 22 kez giydi. Mertens, bu maçlarda 6 gol ve 3 asistle oynadı.