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    Dünya devleri Cody Gakpo'nun peşinde

    Hollanda formasıyla kupada iki maçta 2 gol atan PSV'nin 23 yaşındaki forveti Cody Gakpo için dünya devleri harekete geçti. Gakpo için istenilen bonservis ise 70 milyon Euro.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2022 - 10:05
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    Dünya devleri Cody Gakpo'nun peşinde

    Dünya Kupası mücadeleleri her zaman yıldız çıkarmalarıyla meşhur organizasyonlardır.

    En az Fenerbahçe'den Enner Valencia kadar Katar'daki organizasyonda şu ana kadar performansıyla dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri de Hollanda'nın forveti Cody Mathes Gakpo.

    Altyapısından yetiştiği PSV Eindhoven'in en önemli oyuncularından biri olan Gakpo, Milli Takım 'da da şu ana kadar gruptaki ilk iki maçta teknik direktör Louis van Gaal'in gözdeleri arasına girdi.

    Bu sezon adeta coştu

    23 yaşındaki oyuncu, A Grubu'nda önce Senegal daha sonra da Ekvador karşısında ağları birer kez sarstı ve zaten kendisiyle ilgilenen devlerin elini çabuk tutmasını sağladı.

    Alınan bilgiye göre Real Madrid, Manchester United, Liverpool ve Bayern Münih, kupa sonrasında Gakpo'yu transfer etmek için görüşmelere başlayacak.

    Dünya devleri Cody Gakpo nun peşinde #1

    Bonservis bedeli 70 milyon euro

    Bu sezon hem PSV hem de ülkesi adına çıktığı 31 karşılaşmada 17 gol atan ve 16 asist yapan genç yıldız için 70 milyon Euro civarında bonservis bedelleri konuşuluyor.

    Dünya devleri Cody Gakpo nun peşinde #2


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