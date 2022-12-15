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    Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu

    Arjantin-Fransa finalinde Szymon Marciniak'ın düdük çalacağı açıklandı.
    • 15.12.2022 - 20:46
    • Güncelleme : 15.12.2022 - 21:28
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    Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu

    Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda finalin adı Arjantin-Fransa oldu.

    Pazar günü iki takım arasında oynanacak final karşılaşmasının hakemi de belli oldu.

    Polonyalı hakem yönetecek

    FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Lusail Stadı'nda 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de oynanacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak düdük çalacak.

    Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise ABD'den İsmail Elfath olacak.

    Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu #1


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