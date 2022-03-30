Ronaldo dahil birçok futbolcunun boy göstereceği Dünya Kupası'nın kura çekimine ilişkin detaylar gündeme getirilmeye başlandı. Pek, 2022Dünya Kupası kura çekimi ne zaman?

Dünya Kupası'na artık çok z bir zaman kalırken, futbolseverler bu nefes kesecek olan karşılaşmalara kilitlenmeye başladı.

Kupaya ulaşmakiçin mücadele edecek olan 19 takım belli olurken, son Play-Off maçlarının ardından 12 takımın daha kupaya dahil olacak.

Katar, Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Uruguay, Almanya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsviçre, Sırbistan, İran, Güney Kore, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada kupaya gitmeyi garantileyen takımlar oldu.

Bunun üzerine gündeme getiriken kuralarla ilgili,"Dünya Kupası kura çekimi ne zaman 2022?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Dünya Kupası kura çekimi ne zaman 2022? İşte detaylar...

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2022?

2022 Dünya Kupası grup aşaması kura çekimi 1 Nisan 2022 Cuma günü yapılacak. Doha Sergi ve Kongre Merkezi'ndeki etkinliklerin yerel saatle 17:00'de başlaması planlanıyor.

Katar ile Türkiye arasında saat farkının olmaması sebebiyle kura çekimi, Türkiye'de de 17:00'den itibaren takip edilebilecek.