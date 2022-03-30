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    Dünya Kupası ne zaman başlıyor 2022?

    2022 Dünya Kupası için geri sayım başlarken, "Dünya Kupası ne zaman başlıyor, nerede oynanacak 2022?" soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 13:58
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 15:49
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    Dünya Kupası ne zaman başlıyor 2022?

    2022 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, bu süreçte yapılan maçlar ise nefes kesti diyebiliriz.

    Bu süreçte maçları takip edenler, Dünya Kupası'nın ne zaman gerçekleşeceğini merak etmeye başladı.

    Ronaldo dahil olmak üzere birçok futbolcunun boy göstereceği Dünya Kupası için, "Dünya Kupası ne zaman başlıyor, nerede oynanacak 2022?" soruları araştırılmaya başlandı.

    Peki, Dünya Kupası ne zaman başlıyor, nerede oynanacak 2022? İşte yanıtı...

    DÜNYA KUPASI NE ZAMAN 2022?

    Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası finalleri, 21 Kasım 2022 ile 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Finallerin kura çekimi Nisan 2022'de çekilecek.

    Katar'daki yaz sıcağı nedeniyle Dünya Kupası, Kasım ayının sonundan Aralık ayının ortasına kadar gerçekleştirilecek.

    Dünya Kupası ne zaman başlıyor 2022? #1


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