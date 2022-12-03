Dünya Kupası, Umut Bozok'a yaradı

Trabzonspor'un büyük beklentilerle transfer ettiği geçen sezonun gol kralı Umut Bozok, Dünya Kupası arasında yaptığı idmanlarla performansını yükseltiyor.

Geçtiğimiz sezonun gol kralı olan Umut Bozok, Trabzonspor'da ise Avrupa dahil çıktığı 14 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Antalya kampında sıkı çalışan veidmanlardaki hırsıyla teknik heyetin gözüne giren Umut, Dünya Kupası'ndaki Maxi Gomez'in yokluğunda takımın 1. forveti konumunda.

Djaniny takımla sadece bir kez çalıştı

Fırtına'nın bir diğer hücumcusu Djaniny ise sakatlığı nedeniyle kampta sadece bir antrenmanda takımla çalışabildi.



