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    Dünya Kupası'na hangi takımlar gidiyor 2022?

    Katar'da oynanacak olan 2022 Dünya Kupası için heyecanlı bekleyiş devam ederken, "Dünya Kupası'na hangi takımlar gidiyor 2022?" sorusu araştırılmaya başlandı.
    • 07.06.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 16:45
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    Dünya Kupası'na hangi takımlar gidiyor 2022?

    2022 FIFA Dünya Kupası için heyecanlı bekleyiş sürerken, futbolseverler ise seyir zevki dolu karşılaşmalar izleyecek.

    Dünya Kupası'na gözlerin çevrildiği şu günlerde, gruplar ve takımlar belli oldu.Futbolseverler tarafından merak edilen gruplar, resmi olarak açıklandı.

    Dünya Kupası heyecanı için Katar'a gidecek olan takım ve taraftarlar, bu heyecanı iki katına çıkaracak.

    Bu yıl birçok ülkeden milyonlarca futbolseveri ekran başına toplayacak olan 2022 Dünya Kupası, sıcak günlerde heyecan dolu dakikalara tanıklık ettirecek.

    Peki, Dünya Kupası'na hangi takımlar gidiyor 2022? İşte detayları ve gruplar..

    Dünya Kupası'na hangi takımlar gidiyor 2022?

    2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi gerçekleştirildi. 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek turnuvada gruplar belli oldu.

    Açılış maçında Katar ile Ekvador kozlarını paylaşacak. 2022 Dünya Kupası Kura Çekimi Doha'da gerçekleştirildi ve gruplar belli oldu.

    İŞTE DÜNYA KUPASI GRUPLARI

    A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

    B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna

    C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

    D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

    E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

    F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

    G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

    H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

    Dünya Kupası na hangi takımlar gidiyor 2022? #1


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