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    DÜNYA KUPASINDA ŞOK! İranlı futbolcuların o hareketi Dünya Kupası'na damga vurdu!

    İranlı futbolcular İngiltere maçı öncesi milli marşlarını okumadı. Bu olay 2022 Dünya Kupası'na şimdiden damga vurdu..
    • 22.11.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 09:16
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    DÜNYA KUPASINDA ŞOK! İranlı futbolcuların o hareketi Dünya Kupası'na damga vurdu!

    20 Kasım Pazar günü başlayan 2022 Dünya Kupası'nın ikinci gününde enteresan bir olay yaşandı. Düny oynanan İngiltere - İran maçı öncesi İranlı futbolcular milli marşlarını okumadı.

    13 Eylül’de başken Tahran'da ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya giren ve hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin hayatını kaybetmesinden sonra İran'da başlayan özgürlük protestoları dünyanın gündemin oturdu.

    İran'da devam eden protestoları tüm dünya yakından takip ederken İranlı futbolcular protestocuları desteklemek adına dün oynanan maçta milli marşlarını okumadı.

    İran Milli Marşı boyunca tribünlerde yoğun bir ıslık sesi ile tepki gösterildi. İranlı futbolcuların bu hareketi sosyal medyanın gündemin oturdu. İranlı futbolcuların bundan sonraki maçlarda nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor..

    İranlı futbolcuların tarihi protestosu VİDEO


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