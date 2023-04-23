Dünyada en çok penaltı kazanan takımlar arasında Fenerbahçe ve Galatasaray yer aldı Uluslararası Spor Araştırma Merkezi (CIES), 2020'den beri en çok penaltı kazanan kulüpleri açıkladı. Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray da listede bulundu.

Süper Lig'in bitmesine saylı haftalar kala şampiyonluk yarışında mücadele eden iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray penaltı sayılarıyla dikkatleri çekti.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, yaptığı çalışma ile Ocak 2020'den bu yana 75 ligde en çok penaltı kazanan takımları sıraladı.

Fenerbahçe 4, Galatasaray 8. oldu

Açıklanan listede Kosta Rika 1. Lig ekiplerinden CS Herediano, 44 penaltı ile zirvede yer aldı. Hırvatistan'dan Hajduk Splıt'in ikinciliği aldığı sıralamada, F.Bahçe Zamalek'in ardından 41 penaltı ile 4. sırada yer aldı. Galatasaray ise 38 penaltı ile 8. sırada kendine yer buldu.

Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr, 39 penaltı kazandı

Portekiz Ligi ekiplerinden Porto, 41 penaltı sayısı ile Fenerbahçe ile 4. Sırayı paylaştı. Avrupa'nın beş büyük ligi olarak görülen İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya ekiplerinden hiçbir takımın ilk 10'da yer almaması dikkat çekti.

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr da 39 penaltı ile G.Saray'ın önünde yer aldı.

Öte yandan 31. haftası oynanan Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun en çok penaltı kazanan takımları şu şekilde: