Dursun Özbek: Ali Koç'u yemeğe davet ettim, cevap gelmedi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbi öncesi Ali Koç'u yemeğe davet ettiğini ancak henüz kendisinden cevap alamadığını söyledi.

Şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi Florya'da taraftarına açık antrenman yapıyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk her takıma nasip olmaz"

Başkan Özbek, sözlerine şu şekilde başladı:

"Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk her takıma nasip olmaz. Galatasaray bunu hak etmişti. Galatasaray'ı seven herkese 100. yıl şampiyonluğu armağan olsun. Oyuncularıma, teknik kadroma, taraftarıma, camiama büyük bir teşekkür gönderiyorum."

"Artık hedefimiz Avrupa"

Özbek, hedeflerinin Avrupa olduğunu söyledi.

"Artık hedefimiz Avrupa. İnşallah orada da taraftarımızı, camiamızı memnun edecek sonuçlar almaya çalışacağız"

"Artık stadımızı büyütmenin peşindeyiz"

Dursun Özbek stadyumu büyütmek istediklerini belirtti.

"Şu anda önümüzdeki sene için Erden Timur ile çalışıyoruz. Hazırlıklarımızı çok önceden yapmıştık. İnşallah en iyi şekilde hazırlıkları tamamlayacağız. Galatasaray taraftarı önümüzdeki sene de mutlu ve huzurlu maçlara gelecekler. Artık stadımızı büyütmenin peşindeyiz. 50 bin kişi dar geliyor. Buradan taraftarlarıma tekrar teşekkür ediyorum."

"Şu anda bir cevap ulaşmadı"

Başkan Özbek, Ali Koç'tan cevap beklediğini açıkladı.

"Ali Koç'u yemeğe davet ettim. Özellikle artık Türk futboluna çekişme içinde değil de, dostluk içinde fayda üretmenin daha faydalı olacağı düşüncesindeyim. Onun için Ali Bey'i yemeğe davet ettim. Cevap bekliyoruz. Şu anda bir cevap ulaşmadı."

"Pazar günü çok güzel bir organizasyonumuz var"

Şampiyonluk kutlamaları hakkında Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı: