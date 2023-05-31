Dursun Özbek: Fenerbahçe derbisinde kupayı kaldıracağız

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu nefes keserken ipi göğüsleyen 23. kez Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılılar şampiyonluğu doyasıya kutlarken, Başkan Dursun Özbek derbi hakkında da açıklamalarda bulundu.

Herkes çok mutlu. Güzel bir şampiyonluk. Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray sloganımızla birlikte Galatasaray şampiyon oldu. Bize inandılar, ilmek ilmek dokuduk. Her şeye, herkese karşı. Camiama 23. şampiyonluk hayırlı olsun, arkası da gelecek. Önce Avrupa, sonra da ligimiz gelecek. Galatasaray'a hizmet için elimizden geleni yapıyoruz. Allah mahcup etmedi. Yaşasın Galatasaray! Herkese kutlu olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de onlara söz verdiğimiz gibi şampiyon olduk. Çok değerli bir şampiyonluk.