Dursun Özbek: Galatasaray geliyor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 23. şampiyonluğun ardından daha büyük zaferler kazanılacağını işaret etti.

Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı ve ligi şampiyon olarak tamamladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğun ardından kulübün resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Ankaragücü galibiyetiyle beraber 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray yaptığı açıklamalarda, Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyüğü olduğunu belirtti ve şu sözlerle devam etti:

"Türkiye'nin en büyük spor kulübünün, kalbi Galatasaray sevgisiyle dolu, eşsiz taraftarları; Cumhuriyetin 100'ü, Türkiye'nin En Büyüğü!



Cumhuriyetin 100. yılında, Galatasarayımızın başarılarını tarihe birlikte yazacağız dedik ve bunu başardık. Bugün, 23. şampiyonluğu garantilemiş olmanın büyük mutluluğu ve gururu içerisindeyiz."

"Herkes duysun sesimizi"

Açıklamalarında taraftarın onları bırakmadığını belirten Özbek sözlerini şöyle tamamladı: