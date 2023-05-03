Dursun Özbek: Gergin değiliz, şampiyon belli Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamasında, Galatasaray'la mücadele edemezler. Galatasaray doğrunun ve hakkın yanındadır" dedi.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Başakşehir'i konuk edecek. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılılar hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbol takımının Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftara ve basına açık yaptığı antrenmanın öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Riva'ya gitti üzerine algı yapılıyor"

Dursun Özbek açıklamalarına şöyle başladı:

"Riva'dan geliyorum. Görmeniz lazımdı. 6 Şubat depreminde annesini, babasını kaybeden çocuklarla bir organizasyon düzenlendi. Tek kulüp başkanı bendim. Tüm kulüp başkanlarının katılmasını isterdim. Gururla söylüyorum. Mensubu olduğum Galatasaray camiasının ne kadar sosyal faaliyetlerde ne kadar öncü olduğunu gördük. Riva'ya gitti üzerine algı yapılıyor."

"Galatasaray cumhuriyete bağlı, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda bir camiadır"

Başkan Özbek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun sonu gelsin. Benim oradaki mevcudiyetim depremzede çocuklar ve aileleri içindi. Onlara bugünlerde yardımcı olmak iyi bir şeydir. Yaraları sarmak için Galatasaray'a baksınlar, örnek alsınlar. Bir cinayet işlendiği zaman, cinayet mahalline ilk katil gelir. FETÖ diyen arkadaşlara sesleniyorum. Bu işlerin ne olduğunu herkes biliyor. Bu terör örgütünün ismini ikide bir ağzınıza almanızı çözemiyorum. Galatasaray cumhuriyete bağlı, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda bir camiadır. Bunu defalarca kanıtladık."

"Ben Beşiktaş'ı Süleyman Seba'yla, Hakkı Yeten'le biliyorum"

Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya'nın derbi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım hakkında Dursun Özbek, şunları söyledi:

"Serhan Çetinsaya'ı tanımam ancak babası Süleyman Bey benim 30 yıllık arkadaşım. Kendisi 30 yaşlarındaymış galiba. Beşiktaş'ta asbaşkanlık görevine gelmiş. Dün babası beni aradı. Oğlu adına tüm Galatasaray camiasından özür diledi. Oğlunun böyle bir ifadede bulunması ve Beşiktaş kulübünün buna sessiz kalması, onlar buna tepki göstermedi. Ben Beşiktaş'ı Süleyman Seba'yla, Hakkı Yeten'le biliyorum. Yönetim bu söylemin arkasındaysa, demek ki Beşiktaş camiasında da bir değişim var."

"Galatasaray'la ilgili sözler söyleyerek bu ateşi söndüremezsiniz"

Galatasaray'ın şampiyon olacağını belirten Özbek, şu açıklamayı yaptı:

"Demek ki meydanlara çıkıp ifade ettikleri tarzda bir kulüp değiller. Özellikle bu koalisyon güçleri, Galatasaray'la mücadele edemezler. Galatasaray doğrunun ve hakkın yanındadır. Beşiktaş, güzide bir kulübümüz ama sponsoru Beko. Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz, sponsoru Beko. Biz gergin değiliz. Şampiyon belli. Gerginlik asıl ikincilik ve üçüncülük savaşında. Galatasaray Divan Kurulu'nda, Galatasaray'ın iç meseleleri konuşulur. Fenerbahçe Divan Kurulu'na bakıyoruz, 3 saatlik toplantının 2.5 saatinde Galatasaray'ı konuşmuşlar. Korku etrafı sarmış, Galatasaray'la ilgili sözler söyleyerek bu ateşi söndüremezsiniz. Geçmişteki bir söz için söylüyorum bunu. Bu ateş, üfleyerek sönmez."

"Tavsiyem şu, biraz konuşurken dilinize sahip çıkın"

Dursun Özbek, son olarak şu ifadeleri kullandı: