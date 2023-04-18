Dursun Özbek: İyi bir sonuçla İstanbul'a döneceğiz

AA

Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor, sahasında lider Galatasaray'ı konuk edecek.

Bu önemli lig mücadelesi öncesinde takımla birlikte Alanya'ya giden başkan Dursun Özbek açıklamada bulundu.

Özbek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray taraftarı her yerde. Alanya'da da gayet iyi karşılandık. Maça gidiyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Hava da çok güzel. İnşallah iyi bir sonuçla İstanbul'a döneceğiz. İnşallah bu akşam Alanyaspor'u yenmek nasip olur."