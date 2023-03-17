Dursun Özbek: Jorge Jesus'un söylemine cevap vermeyeceğim Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un açıklamaları hakkında yorumlarını paylaştı.

Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konya Galatasaraylılar Derneği'ni ziyaret etti.

Dursun Özbek, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 'maçlar sahada kazanılmıyor' açıklaması ile ilgili yorum yapmasının doğru olmayacağını söyledi.

"Yorum yapmamızın doğru olmadığını düşünüyorum"

Dursun Özbek, Jorge Jesus'un sözleri üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Jesus, önemli bir kulübün bizim ebedi dostumuz, ezeli rakibimiz olan bir kulübün önemli bir kulübün antrenörü, dolayısıyla yorumları hakkında bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Elbetteki ifade ettiği şeyler hakkında ilgili merciler, ilgili kişiler gerekeni söyleyeceklerdir, yapacaklardır diye düşünüyorum. Bu konuda yorum yapmamızın doğru olmadığını düşünüyorum."

"Federasyon yöneticileri, bir açıklama getireceklerdir diye düşünüyorum"

Dursun Özbek, Kasımpaşa ile oynadıkları maçın VAR kayıtları ile ilgili görüntüleri sosyal medyada gördüğünü dile getirerek, şu şekilde konuştu:

"Böyle bir şeyin olabileceğini bir defa inanılır gibi değil. Eğer orada anlatılanlar, söylenilenler doğruysa, inanılır gibi değil. Biz tabii toplum olarak, özellikle futbol camiası olarak, artık bu kısır tartışmaların, bu çekişmelerin son bulmasını istiyoruz. Onun için de bu konuda da bir yorum yapmak istemiyorum."

"Ama şu kadarını ifade edeyim. Eğer bu sosyal medyadaki görüntüler, söylenenler doğruysa inanılması mümkün değil. Nasıl böyle bir şey olabiliyor? Nasıl ortaya böyle bir durum çıkıyor. Ben şahsen inanmak istemiyorum. Onunla da ilgili değerli federasyonumuz, federasyon yöneticileri, herhalde bir açıklama getireceklerdir diye düşünüyorum.''

"4 yıl daha Galatasaray'a hizmet edecek"

Yeni transfer Nicolo Zaniolo hakkında konuşan Özbek, şunları dedi:

"Zaniolo, bizim kontratlı futbolcumuz. Dolayısıyla zannedersem 4 yıl daha Galatasaray'a hizmet edecek. Elbetteki çok önemli bir futbolcu. Tabii Galatasaray'ın planlaması içinde olan bir futbolcu. Futbol dünyası içinde bu transferler, gitmeleri gelmeleri mümkün. Sezon sonunu görmek lazım, ne olup ne bittiğine bakmak lazım."

"Galatasaray'da kalması için elimizden geleni yapacağız"

Dursun Özbek, takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi için de şu değerlendirmede bulundu: