Dursun Özbek: Kimse önümüzde duramaz

Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, camiayı kenetlendirmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Özbek, "Galatasaray’a barışı getirirsek bu dev projelerle 10 sene önümüzde kimse duramaz" dedi.

Galatasaray’da başkanlık için kolları sıvayan Dursun Özbek, sevgi ve kenetlenme olmadan hiçbir projenin başarıya ulaşamayacağını anlattı.

Özbek, “Galatasaray’a barışı getirirsek bu dev projelerle 10 sene önümüzde kimse duramaz” dedi.

"10 sene önümüzde kimse duramaz"

Galatasaray’da eski Başkan Dursun Özbek projeleri ile kulübü ayağa kaldırmaya çalışırken, öncelikle camiadaki bölünmeye ve küskünlüğe son vermeye çalışıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, üyelerle gerçekleştirdiği sohbetlerde gruplaşmaların ve kırgınlıkların önlerindeki en büyük engel olduğunu belirten Özbek’in, “Sevgi ve kenetlenme olmadan hangi projeyi yapabiliriz? Galatasaray’ın ayrışmaya değil, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bu sinerji ile hareket edersek, Galatasaray’ın güzel günleri çok yakın. Galatasaray’a barışı getirirsek bu dev projelerle 10 sene önünde kimse duramaz.” dediği öğrenildi.

"Sevgi ve barış olmadan asla"

Sportif AŞ’de görev alacak olan Erden Timur’un fizibilite çalışmalarını yaptırdığı ve yarın üyelerle detayları paylaşılacak projelerden 9 milyar liraya yakın gelirin beklendiği, projelerin sunumu sırasında da Özbek’in “Sevgi ve barış olmadan asla” vurgusu yapacağı öğrenildi.

Yarınki dev sunum için 2 bin kişilik salon ayarlandı. Özbek’in ve Erden Timur’un yapacağı sunumun seçimin seyrini değiştirebilecek düzeyde olduğu öğrenildi.

Özbek ve ekibinin, Ada, altyapı, Florya, Colombus, Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz, spor salonu, tesisleşme reformu, Hasnun Galip ve yeni araziler konusunda birçok projelerinin bulunduğu dile getirildi. Bu arada Dursun Özbek ve ekibinin, Galatasaray Adası’nı kendi cebinden yapma kararı aldığı belirtildi.