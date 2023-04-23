Dursun Özbek: Şampiyonluk son haftaya kalmaz Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, "Şampiyonluk son haftaya kalmaz. Galatasaray daha önce şampiyonluğunu ilan eder." dedi.

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Süper Lig'de 31. haftada Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray, müsabakadan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak 1 puana razı oldu.

Maçın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu.

Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"İnşallah Haziran'da ipi göğüsleyeceğiz"

"Ligin sonuna yaklaştıkça yarışma heyecanı, maçlar güzel geçiyor. Ligin bitmesine çok az bir süre kaldı. Şampiyonluğa odaklandık. Oyuncularımı ve teknik kadromu tebrik ederim. Çok güzel bir performans sergilediler. Biz hala 7 puan öndeyiz ve şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor. Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayı. İnşallah Haziran'da ipi göğüsleyeceğiz. Karagümrük maçındaki oyunu çok beğendim."

"Şampiyonluk son haftaya kalmaz"

"Ligdeki bütün takımları yendik. Beşiktaş'ı da yenmeye gideceğiz. Takıma çok güveniyorum. Güzel bir maç olacak ama biz kazanacağız. Şampiyonluk son haftaya kalmaz. Galatasaray daha önce şampiyonluğunu ilan eder."

"Hakem performansı bütün kulüplerin sorunu"

"Hakemlerle ilgili yapılan açıklamayı okumadım. Bazı hakemlere ceza vermişler. Dinlendirilecek hakemleri iyi seçmeliler. Hakem performansı bütün kulüplerin sorunu. Kulüpler Birliği toplantılarında hakem hatalarında başka bir şey konuşulmuyor. Biz lehimize ve aleyhimize olarak değerlendirmiyoruz. Hakemler herkes için adaletli olmalı. Anadolu takımlarına da eşit mesafede durmalılar. Açıklamayı duydum, okumadım. Okuduktan sonra cevap veririm."

"Kimse heveslenmesin, biz şampiyon olacağız"

"Fenerbahçe'nin cevapları enteresan oluyor. Bence penaltıydı. Zaten derdimiz, VAR'a çağırılmasıydı. VAR'a çağrıldıktan sonra hakemler gerekli kararı vicdanlarına göre alıyorlar. Rakiplerin ne söylediği ile ilgilenmiyoruz. Kendi oyunumuzla, kendi hakkımızı savunuyoruz. Kimse heveslenmesin, biz şampiyon olacağız. Bu tip yol kazaları olabilir."

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