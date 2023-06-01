Dursun Özbek: Süper Lig'in generali Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk ve pazar günkü Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamada bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Spor Toto 1. Lig play-off'unda oynanan Eyüpspor-Bodrumspor karşılaşmasını tribünden takip etti. Özbek, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, Süper Lig şampiyonluğu için şöyle konuştu:

Cumhuriyetimizin 100. yılında Süper Lig şampiyonluğu Galatasaray'a çok yakıştı. Güzel bir şampiyonluk oldu. Güzel bir sezon geçirdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

"Her iki takıma da başarılar diliyorum"

Dursun Özbek, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine ilişkin, "Güzel bir maç olacağını zannediyorum. Zaten şampiyon belli. Süper Lig'in generali Galatasaray, ikincilik üçüncülük savaşı var. Her iki takıma da başarılar diliyorum." sözlerini sarf etti.