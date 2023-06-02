Dursun Özbek ve Mauro Icardi arasında Türk usulü tokalaşma Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları tarafından verilen yılın futbolcusu ödülünü aldı. Golcü futbolcunun aldığı ödülün ardından, Başkan Dursun Özbek'le tokalaşması sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı idman ile sürdürdü.

Futbolseverlere açık olan bu idman öncesinde sarı-kırmızılar bir araya geldi. Taraftarın etkisiyle büyük coşku yaşanan idmanda dikkat çeken anlar ortaya çıktı.

İkili tokalaştı

Mauro Icardi, GSYİAD tarafından yılın futbolcusu seçildi ve ödülünü aldı. Ödül takdiminde Icardi ve Dursun Özbek'in tokalaşma şekli çok konuşuldu. Türk usulü bir şekilde tokalaşan ikili sosyal medyada gündem yarattı.

İdmanın son dakikalarında sarı-kırmızılı oyuncular, taraftara üçlü çektirdi. Sonrasında ise sahada tek başına kalan Icardi ile taraftarlar, 'Aşkın olayım' şarkısını söyledi.