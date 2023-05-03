Dursun Özbek ve Okan Buruk iddialı: Şampiyon belli, ikinci kim Lider Galatasaray'da, Beşiktaş derbisinde alınan 3-1'lik şok sonucun yaraları sarılmaya çalışılıyor. Teknik direktör Okan Buruk ve başkan Dursun Özbek, yaptığı açıklamalarla camiayı ayakta tutmak istiyor.

Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, iddialı açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

"Şampiyon belli ikinci ve üçüncü kim?"

Fenerbahçe ile puan farkı 3 olan sarı-kırmızılılar, tüm maçlarını kazanarak şampiyon olmak istiyor.

"Beş maç oynayacağız. Tüm maçlarımızı kazanıp, lig sonunda şampiyonluğa ulaşacağız. Şampiyon belli, ikinci ve üçüncü kimin olacağı tartışması var."

Okan Hoca da "Mayıslar bizimdir" diyor

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk'un da benzer düşüncelerde olduğu öğrenildi.

Derbiyi bir yol kazası olarak gören başarılı çalıştırıcının yakın çevresine, "Beşiktaş ve Fenerbahçe şampiyonluk değil, ikincilik mücadelesi veriyor. Mayıslar bizimdir." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Öte yandan Okan Buruk'un şampiyonluk ayında, takımda bazı değişiklikler yapması da bekleniyor.