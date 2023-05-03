Dursun Özbek'ten Ali Koç'a FETÖ göndermesi: Gocunduğun bir şey mi var Dursun Özbek Bir muhabirden gelen "Geçtiğimiz günlerde Sayın Ali Koç, Galatasaray Kulübü ve camiasını bir terör örgütüyle imanın da ötesinde direk bağlantılı olduğunu söyleyen açıklama yaptı." sözlerine "Siz bunu telaffuz ettikçe, buradan gocunduğunuz demek bir şey var ki ikide bir FETÖ FETÖ diyorsunuz" yanıtını verdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbol takımının Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftara ve basına açık yaptığı antrenmanın öncesinde çarpıcı ifadeler kullandı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile ilgili gelen bir soruya yanıt verdi.

Bir muhabirden gelen, "Geçtiğimiz günlerde Sayın Ali Koç, Galatasaray Kulübü ve camiasını bir terör örgütüyle imanın da ötesinde direk bağlantılı olduğunu söyleyen açıklama yaptı. Bunla ne ilgili ne söylersiniz?" sorusuna Dursun Özbek cevap verdi.

"Terör örgütünü ikide bir dilinize almanın sebebini çözemiyorum"

Dursun Özbek, Ali Koç'a yönelik şunları söyledi:

"Zaman zaman filmlerde seyrediyoruz, olaylarda şahit oluyoruz. Bir cinayet işlendiği zaman, cinayet mahalline ilk kim gelir, katil gelir. Durmadan FETÖ FETÖ FETÖ diyen arkadaşa sesleniyorum. Yahu arkadaş, bu işlerin ne olduğunu dünya alem biliyor. Onun için siz bunu telaffuz ettikçe, buradan gocunduğunuz demek bir şey var ki ikide bir FETÖ FETÖ diyorsunuz. Terör örgütünü ikide bir dilinize almanın sebebini çözemiyorum."

"Cinayet mahalline ilk defa katil gelir"