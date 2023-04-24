Dursun Özbek'ten Beşiktaş sözleri: Onları da yeneceğiz

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ufak da olsa yara aldı.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek şunları söyledi:

"Ligin sonuna yaklaştıkça yarışma heyecanı ve maçlar çok güzel geçiyor, heyecanlı oluyor. Ligin bitimine az süre kaldı. Galatasaray olarak şampiyonluğa odaklandık. Bugünkü oyun itibariyle oyuncularımı ve teknik kadromu tebrik ediyorum. Karagümrük de 3 pozisyon yakaladı ve gole çevirdi. Biz hala 7 puan öndeyiz. Şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor. Okan hocanın kurduğu takımın performansını çok beğendim. İkinci yarı tek kale oynadık. Yeterli golleri bulamadık ama oynadığımız oyun itibariyle ilerisi için ümit verdi. Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayı. İpi de beraber göğüsleyeceğiz. Bugün itibarıyla sergilediğimiz oyunu çok beğendim. Performansımız iyi."