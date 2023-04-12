Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Nisan Ayı Olağan Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada rakiplerine göndermede bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Spor Toto Süper Lig'de başarılı oldukları için rakiplerinin saha dışında da kendileriyle uğraştığını ileri sürdü.

Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Ali Sami Yen Stadı'nda düzenlenen nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında konuştu.

Öğleden sonra yapılacak Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına gideceği için divan kurulundan erken ayrılacağını aktaran Özbek, "Bugün federasyon ile çok önemli bir toplantı var. Toplantının gündemi güncel sorunlarla ilgili. Ayrıca önümüzdeki yılın organizasyonuyla ilgili konular görüşülecek." dedi.

Kendilerine karşı tutumu yadırgamadıklarını belirten Özbek şunları söyledi:

"Her zaman olduğu gibi Galatasaray'ın başarılı olduğu dönemlerde, rakiplerimizin, futbolla ilgili kişilerin Galatasaray'a karşı tutumları var. Bunu yadırgamıyoruz. Çünkü bu önceden de böyleydi, bugün de böyle. Şimdi çok sıkı bir mücadele zamanı. Bu mücadeleyi tüm Galatasaraylılar adına veriyoruz."

"Biz, sizden kuvvet alıyoruz"