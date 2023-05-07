Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması: Son haftaya bırakmayacağız Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaşanan puan kayıplarının ardından moral mesajı verdi. Özbek, "Bizim taraftarla, yöneticisiyle, teknik adamıyla, futbolcusuyla şampiyonluğa inancımız tam. Son haftaya da bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk mücadelesi tüm hızıyla devam ederken lider Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, takımla moral buluşmaları gerçekleştiriyor.

Taraftar ve futbol takımını bir arada tutan Özbek, şampiyonluk için elinden geleni yapıyor.

Son haftalarda yaşanan puan kayıpları takımda moralleri bozsa da Özbek'in şampiyonluğa inancı tam.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaşanan bu gelişmelerin ardından Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

"İnandık biz bu işe"

Taraftara mesaj gönderen Özbek,

"Taraftarımız bizim başımızın tacı. Onların hepsini çok seviyorum. İnandık biz bu işe. Taraftarımla birlikte inandık. Şampiyonluk son maçtan önce belli olacak."

dedi.

"Şampiyonluğu son haftaya bırakmayacağız"

Dursun Özbek, Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyete rağmen şampiyonluğa olan inançlarının tam olduğunu söyledi ve

"Onlar yol kazası. Onlar önemli konular değil. Bizim taraftarla, yöneticisiyle, teknik adamıyla, futbolcusuyla şampiyonluğa inancımız tam. Son haftaya da bırakmayacağız. Taraftarıma çok teşekkür ediyorum. Buradan selamlarımı gönderiyorum."

sözlerini sarf etti.