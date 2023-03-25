Dursun Özbek'ten sert sözler: Kabadayılık numaralarına gelmem Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı düzenlendi.

Toplantıda söz hakkı alan Dursun Özbek son dönemde yaşanan hakem hataları ile ilgili konuştu. Dursun Özbek "Küçük ayak oyunlarına, içinde kabadayılık geçen numaralara gelmem!" şeklinde görüş bildirdi.

İşte Dursun Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bu sezon kurduğumuz kadro, geçmiş dönemki maliyetlere yakın bir kadrodur. Haziran 2022 transfer döneminde 43 milyon euro harcayarak bir takım kurduk. Yaklaşık 15 milyon euroluk da oyuncu sattık. Bu dönemde 28 milyon euro bonservis bedeli vererek yepyeni bir takım kurduk. Maaş bütçemiz ise 32 milyon euro."

"Okan hocamıza güveniyoruz"

"Okan hocamıza, ekibine ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Galatasaray'ı tanıyan çok iyi bilir: mayıs ayı bizimdir. Cumhuriyetin yüzüncü yılında şampiyonluğa yürüyeceğiz."

"Kabadayılık numaralarına gelmem"

"Küçük ayak oyunlarına, içinde kabadayılık geçen numaralara gelmem! TFF'ye tavsiyem şu bizim doğruları söylememizden korkmayın kardeşim çünkü doğru ve adaletli olan her zaman kazanır. Türk futboluna herkes için adaleti doğruları söyleyerek getireceğiz. Çok dikkatli olmamız gereken konular var. Başarılı gidişat bazılarının tadını kaçırmış durumda. Görüyoruz ki her şeyi planlamışlar. Galatasaray'ın gücünü hafife aldıkları için bizi saha dışına çekmeye çalışıyorlar."

"Müjdeyi vereceğiz"

"Seçilirken vaatlerimizden en önemlisi Bankalar Birliği'nden çıkmaktı. Galatasaray'ı içinde bulunduğu borç sarmalından kurtarmamız gerekiyor. Birçok projeler için görüşmeler yapılıyor. Kısa sürede müjdeli haberleri sizlere vereceğiz."

"TFF bana para cezası ve hak mahrumiyeti verdi"

"Sosyal medyada yaptığımız ve sadece eleştiri içeren bir açıklama nedeniyle, TFF bana 21 gün hak mahrumiyeti ve ilaveten para cezası verdi. Onlara tavsiyem şu, bizim doğruları söylememizden korkmayın. Doğru ve adaletli olan her zaman kazanır. Biz Türk futboluna herkes için adaleti doğruları söyleyerek getireceğiz. Bu bizim andımızdır.