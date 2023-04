Dursun Özbek'ten taraftara çağrı: Rakiplere karşı birlik olalım

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Dergisi'nin yeni sayısında sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi.

Özbek, "Galatasaray'ın başarılı olduğu her dönemde olduğu gibi rakiplerimizin, futbolla ilgili kişilerin Galatasaray'a karşı olan olumsuz tutumları aşikar. Bazı çevrelerce yapılmak istenenlerin de farkında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. Dolayısıyla şimdi çok sıkı bir mücadele zamanı." ifadelerini kullandı.

"Değerli Galatasaraylılar, Galatasaray'ın başarılı olduğu her dönemde olduğu gibi rakiplerimizin, futbolla ilgili kişilerin Galatasaray'a karşı olan olumsuz tutumları aşikar. Bu önceden de böyleydi, bugün de böyle. Biz futbolun sahada, adaletli bir şekilde oynanması gerektiğini hep söyledik, hep savunduk. "Sadece Galatasaray için değil, herkes için adalet istiyoruz!" dedik ve bunu söylemeye de devam edeceğiz. Ancak bazı çevrelerce yapılmak istenenlerin de farkında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. Dolayısıyla şimdi çok sıkı bir mücadele zamanı. Bu mücadeleyi sizlerin adına, Galatasaray adına veriyoruz. Biz bu mücadeleyi verirken sizin bizi desteklemeniz çok önemli. O kadar önemli ki, rakiplerimiz artık futbolun sahada oynanmasının dışında, Galatasaray'ın her şeyiyle uğraşmaya başladılar.

Değerli Galatasaraylılar,



Eğer birlik ve beraberlik içinde olursak, onlar ne yaparlarsa yapsınlar amaçlarına ulaşamayacaklardır. Biz bunu bütün Türkiye'ye bütün dünyaya ispatladık. Onun için özellikle sezonun bitmesine yakın bu kritik dönemde aynı birlikteliği beraberliği, desteği göstermenizi sizden rica ediyorum. Çünkü biz sizden kuvvet alıyoruz.



Her zaman söylediğim gibi değerli Galatasaraylılar, çocuklarımıza torunlarımıza gurur duyacağımız bir Galatasaray'ı bırakmak için hep birlikte çalışacağız. Galatasarayımız için ortak doğruyu birlikte bulacağız ve sonunda yarattığımız bu sevgi ortamı içinde kendimizle de gurur duyacağız.



Birlikte düşünen, birlikte hareket eden ve birbirini seven bir Galatasaray her sorunu çözer, her başarıyı kazanır, her kupayı da kaldırır. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.



Yaşasın Galatasaray"