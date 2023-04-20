Dursun Özbek'ten taraftara çağrı: Rakiplere karşı birlik olalım Dursun Özbek, Galatasaray Dergisi'nin yeni sayısında, "Galatasaray'a karşı olan olumsuz tutumları aşikar. Bazı çevrelerce yapılmak istenenlerin de farkında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim" açıklamasını yaptı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Dergisi'nin yeni sayısında sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi.

Özbek, "Galatasaray'ın başarılı olduğu her dönemde olduğu gibi rakiplerimizin, futbolla ilgili kişilerin Galatasaray'a karşı olan olumsuz tutumları aşikar. Bazı çevrelerce yapılmak istenenlerin de farkında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. Dolayısıyla şimdi çok sıkı bir mücadele zamanı." ifadelerini kullandı.

İşte Dursun Özbek'in mesajı:

"Değerli Galatasaraylılar,



Galatasaray'ın başarılı olduğu her dönemde olduğu gibi rakiplerimizin, futbolla ilgili kişilerin Galatasaray'a karşı olan olumsuz tutumları aşikar. Bu önceden de böyleydi, bugün de böyle. Biz futbolun sahada, adaletli bir şekilde oynanması gerektiğini hep söyledik, hep savunduk. "Sadece Galatasaray için değil, herkes için adalet istiyoruz!" dedik ve bunu söylemeye de devam edeceğiz. Ancak bazı çevrelerce yapılmak istenenlerin de farkında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. Dolayısıyla şimdi çok sıkı bir mücadele zamanı. Bu mücadeleyi sizlerin adına, Galatasaray adına veriyoruz.



Biz bu mücadeleyi verirken sizin bizi desteklemeniz çok önemli. O kadar önemli ki, rakiplerimiz artık futbolun sahada oynanmasının dışında, Galatasaray'ın her şeyiyle uğraşmaya başladılar.

"Birlik olursak, kendimizle de gurur duyacağız"