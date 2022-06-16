Petrol
119.13
0.52%
Euro
18.0207
0.01%
Dolar
17.3072
0.40%
Altın
1.018
0.29%
Borsa
2529
0.00%
Bitcoin
379.513
5.80%
BTXN Coin
9.09
4.36%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Dursun Özbek'ten teknik direktör açıklaması

    Galatasaray başkanı Dursun Özbek, teknik direktör konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
    • 16.06.2022 - 10:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dursun Özbek'ten teknik direktör açıklaması

    Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, teknik direktör konusu ve TFF başkanlığıyla ilgili açıklama yaptı.

    Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Galatasaray olarak Mehmet Büyükekşi'yi destekliyoruz. Onun için imza verdik. Çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Kendileriyle de problemleri tartışma fırsatı bulduk. Kulüplerin yapması gereken ona destek vermesi lazım." dedi.

    Dursun Özbek ten teknik direktör açıklaması #1

    Koronavirüsün futbol ekonomisini etkilediğini söyleyen Özbek, "Futbol ekonomisi pandeminin etkisiyle etkilendi. Kulüplerin futbol dışında da bazı gelirler yaratma zorunluluğu var. Gelirleri artırma yönünde projelerimiz oldu. Önümüzdeki iki sene belli bir rahatlama getireceğiz. Sürdürülebilir olursa da Galatasaray çok rahat bir duruma gelecektir." ifadelerini kullandı.

    "Kısa süre sonra açıklayacağız"

    Son olarak teknik direktör konusuna da değinen Dursun Özbek, "Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Kısa süre sonra teknik direktörümüzü açıklayacağız." şeklinde konuştu.

    Dursun Özbek ten teknik direktör açıklaması #2


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin milyoneri Esra işin sırrını açıklıyor!
    Btcrobo

    Bitcoin milyoneri Esra işin sırrını açıklıyor!

    Geri itmeyi inkar eden Yunan vekilleri susturdu
    Gündem

    Geri itmeyi inkar eden Yunan vekilleri susturdu

    Türkiye ve KKTC'den Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat
    İç Haber

    Türkiye ve KKTC'den Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat

    Görüş Bildir