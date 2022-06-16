Dursun Özbek'ten teknik direktör açıklaması

Galatasaray başkanı Dursun Özbek, teknik direktör konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, teknik direktör konusu ve TFF başkanlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Galatasaray olarak Mehmet Büyükekşi'yi destekliyoruz. Onun için imza verdik. Çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Kendileriyle de problemleri tartışma fırsatı bulduk. Kulüplerin yapması gereken ona destek vermesi lazım." dedi.

Koronavirüsün futbol ekonomisini etkilediğini söyleyen Özbek, "Futbol ekonomisi pandeminin etkisiyle etkilendi. Kulüplerin futbol dışında da bazı gelirler yaratma zorunluluğu var. Gelirleri artırma yönünde projelerimiz oldu. Önümüzdeki iki sene belli bir rahatlama getireceğiz. Sürdürülebilir olursa da Galatasaray çok rahat bir duruma gelecektir." ifadelerini kullandı.

"Kısa süre sonra açıklayacağız"

Son olarak teknik direktör konusuna da değinen Dursun Özbek, "Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Kısa süre sonra teknik direktörümüzü açıklayacağız." şeklinde konuştu.