E-Spor'da Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 3-0 göndermesi TFF'nin organize ettiği eSüper Lig turnuvasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Bu maçın ardından sarı-kırmızılılar, ezeli rakiplerine gönderme yaptı.

TFF'nin düzenlemiş olduğu eSüper Lig turnuvası ezeli rekabete sahne oldu. Derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştı.

FIFA23 oyunu üzerinden oynanan maçta kazanan 3-0'lık sonuçla sarı-kırmızılı takım oldu. Alınan bu galibiyetin ardından Galatasaray, sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

"Bu lig çok gerçekçi olmuş"

Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynanan ve rakiplerini Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-0 yendikleri maça gönderme yapan Galatasaray, "Bu lig çok gerçekçi olmuş" ifadeleri ile bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı takım geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye yine kazanılan 3-0'lık maçla göndermede bulunmuştu.