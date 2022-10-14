Edin Visca'nın hedefi Fenerbahçe derbisine hazır olmak

Trabzonspor'un ligin ikinci haftasında Hatayspor ile oynadığı mücadelede kolu kırılan Edin Visca, bireysel antrenmanlara başlarken sahalara dönmek için gün sayıyor.

Ligin henüz 2. haftasındaki Hatayspor maçında kolu kırılan Edin Visca, sahalara dönmek için gün sayıyor.

Hafif tempolu bireysel antrenmanlara başlayan Bosnalı yıldız, Kasım ayındaki Dünya Kupası arasında takıma katılacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın dört gözle formasına kavuşmasını beklediği Visca, Türkiye kariyerinde daha önce hiç bu denli bir sakatlık problemi yaşamamıştı.





4 maç daha kaçıracak

Visca'nın, Aralık ayının 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine kadar tam anlamıyla hazır olması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu, araya kadarki Beşiktaş , Sivasspor, Konyaspor ve Ankaragücü maçlarını kaçıracak.



