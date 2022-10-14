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    Edin Visca'nın hedefi Fenerbahçe derbisine hazır olmak

    Trabzonspor'un ligin ikinci haftasında Hatayspor ile oynadığı mücadelede kolu kırılan Edin Visca, bireysel antrenmanlara başlarken sahalara dönmek için gün sayıyor.
    • 14.10.2022 - 10:24
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    Edin Visca'nın hedefi Fenerbahçe derbisine hazır olmak

    Ligin henüz 2. haftasındaki Hatayspor maçında kolu kırılan Edin Visca, sahalara dönmek için gün sayıyor.

    Hafif tempolu bireysel antrenmanlara başlayan Bosnalı yıldız, Kasım ayındaki Dünya Kupası arasında takıma katılacak.

    Teknik direktör Abdullah Avcı'nın dört gözle formasına kavuşmasını beklediği Visca, Türkiye kariyerinde daha önce hiç bu denli bir sakatlık problemi yaşamamıştı.

    Edin Visca nın hedefi Fenerbahçe derbisine hazır olmak #1

    4 maç daha kaçıracak

    Visca'nın, Aralık ayının 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine kadar tam anlamıyla hazır olması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu, araya kadarki Beşiktaş , Sivasspor, Konyaspor ve Ankaragücü maçlarını kaçıracak.

    Edin Visca nın hedefi Fenerbahçe derbisine hazır olmak #2


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