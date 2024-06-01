Efsane futbolcu Kaka'dan Jose Mourinho ve Fenerbahçe açıklaması Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile Real Madrid döneminde birlikte çalışan efsane futbolcu Kaka, Portekizli hocaya Fenerbahçe'de başarı diledi.

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İsmail Kartal'la yollarını ayıran Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlamıştır.

Mourinho'ya Fenerbahçe'de şans diledi

Yaşanan bu gelişme üzerine Jose Mourinho'nun Real Madrid döneminde teknik direktörlüğünü yaptığı efsane futbolcu Kaka, Portekizli hocayı anlattı ve Fenerbahçe'de şans diledi.

"İnanılmaz bir teknik direktör"

Kaka, Sky Sports'a verdiği röportajda, şu sözleri sarf etti: