Egehan Has'a Galatasaray sahip çıktı

Galatasaray tişörtü giydiği için Eskişehirspor'dan kovulan Egehan Has, sarı-kırmızılı takımın kendisine sahip çıktığını ve pazartesi günü kulüple görüşeceğini duyurdu.

Eskişehirspor'dan Galatasaray tişörtlü resimli paylaşımı nedeniyle gönderilen genç oyuncu Egehan Has TV100'e konuştu.

"KOVULDUĞUMU TWITTER'DAN ÖĞRENDİM"

Genç oyuncu yaptığı açıklamada Eskişehirspor'dan gönderildiğini twitter'dan öğrendiğini belirterek, "Eskişehirspor'dan kovulduğumu Twitter'dan öğrendim. Hiçbir hoca ne ailemi aradı, ne beni aradı. En azından arayıp söyleyebilirlerdi." açıklamasını yaptı.





"İNŞALLAH PAZARTESİ GİDECEĞİM"

Egehan Has Galatasaraylı bir Genel Kurul üyesinden altyapıya davet aldığını belirterek, "Galatasaray yönetimi bana ulaştı. Genel Kurul üyesi bir abimiz diyelim. Galatasaray'a gelmek ister misin? diye sordu. Neden istemeyeyim dedim. Tekrar aradı ve 'Galatasaray'a ne zaman gelmek istersen kapımız sana açık' dedi. İnşallah Pazartesi gideceğim." diye konuştu.